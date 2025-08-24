Welche Premiere Lokalmatador Tim Apolle erlebt Ganz in Familie den WM-Stars nah: Warum das Endurocross-Event in der Kaiserpfalz immer mehr Fans anzieht
Endurocross-Event in der Kaiserpfalz schlägt bei der zweiten Auflage 1.700 Fans jeden Alters in den Bann. Die jubeln den WM-Piloten um Tim Apolle genauso zu wie den Minis beim Laufradrennen.
Aktualisiert: 24.08.2025, 16:21
Wohlmirstedt - Trotz ganztägig böigen Windes und zweier kräftiger Regenschauer zwischendurch hat das Endurocross-Event in der Kaiserpfalz-Arena am Sonnabend 1.700 Besucher angezogen – und damit nochmals 200 mehr als bei der Erstauflage im Vorjahr. Immer mehr entwickelt sich die Veranstaltung zu einem Event für die ganze Familie.