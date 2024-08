Mehr als 1.000 Fans strömen zur von Billrodas WM-Pilot Tim Apolle initiierten Veranstaltung in der Arena Wohlmirstedt. Für das stimmungsvolle, perfekt organisierte Event gibt es allseits viel Lob.

Spektakel in Kaiserpfalz: Welcher Sechsfach - Weltmeister sich beim „Heimspiel“ von Tim Apolle die Ehre gibt

Der Parcours in der „Kaiserpfalz-Arena“ verlangte den Enduro-Fahrern alles an körperlicher Leistungsfähigkeit und fahrerischem Geschick ab.

Wohlmirstedt - „Was die hier in der kurzen Zeit aus dem Boden gestampft haben, ist einfach mega“, sagte ein schwer beeindruckter Stefan Klein am Sonnabend am Rande des „Endurocross Kaiserpfalz“.