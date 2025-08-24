Drei Wehren in Wittenberg bekommen neue Feuerwehrfahrzeuge für 1,5 Millionen Euro. Welche Vorteile die modernen Einsatzwagen bringen und was mit den alten Fahrzeugen geschehen soll.

Neue Feuerwehrfahrzeuge für Wittenberg – was mit den alten passiert

Links Abtsdorf, in der Mitte Kropstädt und rechts Apollensdorf mit ihren neuen Feuerwehrfahrzeugen auf dem Marktplatz in Wittenberg. Schon kurz nach der Übergabe folgt der erste überraschende Einsatz.

Wittenberg/MZ. - Als am Freitagvormittag gleich drei nagelneue Feuerwehrfahrzeuge über das Kopfsteinpflaster des Wittenberger Marktplatzes rollen, machen zahlreiche Schaulustige Fotos und staunen. Für die Freiwilligen Feuerwehren aus Abtsdorf, Apollensdorf und Kropstädt ist es ein besonderer Tag: Jede erhält ein hochmodernes Einsatzfahrzeug, ausgestattet für technische Hilfeleistungen sowie Brandbekämpfung.