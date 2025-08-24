1,5 Millionen Euro Neue Feuerwehrfahrzeuge für Wittenberg – was mit den alten passiert
Drei Wehren in Wittenberg bekommen neue Feuerwehrfahrzeuge für 1,5 Millionen Euro. Welche Vorteile die modernen Einsatzwagen bringen und was mit den alten Fahrzeugen geschehen soll.
24.08.2025, 13:00
Wittenberg/MZ. - Als am Freitagvormittag gleich drei nagelneue Feuerwehrfahrzeuge über das Kopfsteinpflaster des Wittenberger Marktplatzes rollen, machen zahlreiche Schaulustige Fotos und staunen. Für die Freiwilligen Feuerwehren aus Abtsdorf, Apollensdorf und Kropstädt ist es ein besonderer Tag: Jede erhält ein hochmodernes Einsatzfahrzeug, ausgestattet für technische Hilfeleistungen sowie Brandbekämpfung.