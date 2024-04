Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Im großen Multifunktionsraum des Montessori-Kinderhauses in Aschersleben läuft ein acht Minuten langes Video in Dauerschleife. Beim Tag der offenen Tür zeigt es den Besuchern, wie in der Einrichtung mit den Kindern gearbeitet wird. In schönen, die Kinder begleitenden Kamerafahrten ist zu spüren, dass sich hier alle wohlfühlen. „Es sind die Momente des Augenblicks, die das schön machen“, findet Doreen Hlawaty, die Leiterin der Kita.