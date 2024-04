In Magdeburg geht der Prozess um einen an Halloween 2020 wütenden Staßfurter weiter, in Calbe darf nachts nur noch Tempo 30 Kilometer gefahren werden, in Bernburg zeigt ein Sammler, welche Postkarten-Schätze er besitzt: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 29. April 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.02 Uhr: Zum diesjährigen Maifeuer in Gerlebogk laden am heutigen Dienstag der Heimatverein und die Feuerwehr auf der Festwiese ein.

Treffpunkt für den Fackelumzug ist um 18.30 Uhr an der Turnhalle mit musikalischer Begleitung durch „Spaßblech“.

Biergarten startet zum Maifeiertag

6.39 Uhr: Am Mittwoch, 1. Mai, fällt der Startschuss für den Biergarten „Zum Bestehorn“ am Bestehornhaus. Dann laden Veranstalter Felix Wohlrab und sein Team ab 10 Uhr zum Frühshoppen ein.

Am Maifeiertag öffnet der neue Biergarten am Bestehornhaus in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Bis September ist dann immer donnerstags und freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Mit Tempo 30 nachts durch Calbe

6.21 Uhr: Nachts wird es bald ruhiger in der Ortsdurchfahrt in Calbe. Auf einer Länge von rund 1.900 Meter sollen die Fahrzeuge demnächst nur noch maximal 30 km/h fahren dürfen.

Das betrifft dann in Zukunft alle Fahrzeuge und nicht mehr nur die Lkw. Das hat die Untere Verkehrsbehörde Andreas Miethner (CDU/FDP) mitgeteilt. Der ehrenamtliche Stadtrat setzt sich seit langer Zeit dafür ein, dass es in der Ortsdurchfahrt von der Magdeburger über die Arnstedt- bis hin zur Nienburger Straße bald ruhiger wird.

Postkarten sind wahre Schätze

6.03 Uhr: Wenn Dirk Träger diese eine Karte von dem Wohn- und Geschäftshaus zwischen Wilhelmstraße und Kugelweg in Bernburg in die Hand nimmt, kann er selbst kaum die Geschichte glauben, die hinter ihr steckt und auch schwarz auf weiß auf der Rückseite verbrieft ist.

Dirk Träger sammelt seit 25 Jahren seltene Postkarten von Bernburg und Umgebung. Eine, mit dem Haus an der Ecke Wilhelmstraße/Kugelweg, machte einst sogar eine halbe Weltreise. (Foto: Engelbert Pülicher)

„Sie ist für fünf Pfennige um den halben Globus gereist. Von Deutschland über Sibirien bis nach China“, weiß der Postkarten- und Briefmarkensammler. Warum ihr Weg von Bernburg aus so günstig war? Ganz einfach: „In China gab es eine Deutsche Kolonie und darum kostete auch das Porto dorthin so wenig.“

Zeugen sorgen für Verwirrung im Fall gegen Staßfurter

5.19 Uhr: Den Rüffel gab es gleich zu Beginn, der auch Unverständnis zeigte. „Wieso sind Sie denn beim letzten Mal nicht als Zeuge erschienen, obwohl Sie geladen waren?“, fragte Sigrun Lehmann, Richterin am Landgericht Magdeburg, den Staßfurter, der in Staßfurt eine Bar betrieben hatte. „Die Ladung war zu kurzfristig“, antworte der 44-Jährige und erntete dabei ein Stirnrunzeln.

Vor dem Landgericht in Magdeburg wird ein Prozess gegen einen Mann aus Staßfurt geführt, der drei Taten begangen haben soll. (Foto: dpa)

Einem 44-jährigen Staßfurter werden insgesamt drei Taten vorgeworfen. So soll er am 1. November 2020 in einer Bar in Staßfurt einen Mann verprügelt haben und auch mit einem Kerzenständer auf ihn losgegangen sein. Am 18. März 2021 soll er einem Nachbarn in Staßfurt Nord Schläge mit einem Totschläger verpasst haben. Am 6. Mai 2021 soll er dann einem Bekannten mit einem Baseballschläger eine Platzwunde verpasst haben.