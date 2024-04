Lisane Krawczyk ist zum drittel Mal im Junior-Team der Salzlandsparkasse. Seit zehn Jahren trainiert sie Karate im Doyo Ashigaru in Hoym.

Hoym/MZ - Lisane Krawczyk ist seit ihrem sechsten Lebensjahr Karatevereinsmitglied im Dojo Ashigaru in Hoym. Seit zehn Jahren trainiert sie montags in der Turnhalle ihres Heimatortes Hoym und mittwochs in Nachterstedt. Dabei ist die Lila-Gurtträgerin sehr erfolgreich. Schon mehrfach wurde sie Deutsche Meisterin und Norddeutsche Meisterin. Seit zwei Jahren, das dritte Mal nun schon, ist Lisane im Junior-Team der Salzlandsparkasse.