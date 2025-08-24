Besonderes Gedenken im Harz Kriegsopfer erhalten Namen zurück: Das ist auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg geplant
Während des Ersten Weltkrieges gab es vor den Toren der Stadt Quedlinburg ein Kriegsgefangenenlager. Hier gestorbene Soldaten wurden auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. An wen nun wie erinnert werden soll.
Quedlinburg/MZ. - Sie sind auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg beigesetzt worden: Soldaten des Ersten Weltkrieges, die im Kriegsgefangenenlager am Ritteranger zwischen 1914 und 1920 inhaftiert waren und starben.