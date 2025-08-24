Besonderes Gedenken im Harz Kriegsopfer erhalten Namen zurück: Das ist auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg geplant

Während des Ersten Weltkrieges gab es vor den Toren der Stadt Quedlinburg ein Kriegsgefangenenlager. Hier gestorbene Soldaten wurden auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. An wen nun wie erinnert werden soll.