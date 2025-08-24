weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Besonderes Gedenken im Harz Kriegsopfer erhalten Namen zurück: Das ist auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg geplant

Während des Ersten Weltkrieges gab es vor den Toren der Stadt Quedlinburg ein Kriegsgefangenenlager. Hier gestorbene Soldaten wurden auf dem Zentralfriedhof beigesetzt. An wen nun wie erinnert werden soll.

Von Petra Korn 24.08.2025, 10:00
Auf dieser Wiese sollen Stelen aufgestellt werden; im Hintergrund die Rückseite des Denkmals, das den im Kriegsgefangenenlager in Quedlinburg Verstorbenen gewidmet ist.
Auf dieser Wiese sollen Stelen aufgestellt werden; im Hintergrund die Rückseite des Denkmals, das den im Kriegsgefangenenlager in Quedlinburg Verstorbenen gewidmet ist. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Sie sind auf dem Zentralfriedhof in Quedlinburg beigesetzt worden: Soldaten des Ersten Weltkrieges, die im Kriegsgefangenenlager am Ritteranger zwischen 1914 und 1920 inhaftiert waren und starben.