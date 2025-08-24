Die Kasseler Straße in Halle wird nach Jahren voller Schäden durch die Brückenbaustelle saniert. Anwohner feiern Fortschritt, doch Zeitplan und Kosten bleiben eine Herausforderung.

Die Bürgerinitiative Halle-Rosengarten um den CDU-Stadtrat Hans-Joachim Berkes (rechts) beim Straßenfest in der Kasseler Straße

Halle (Saale)/MZ. - Nachdem der Abriss und der Neubau der Rosengartenbrücke vor rund vier Jahren die Kasseler Straße stark in Mitleidenschaft gezogen haben, ist den Anwohnern inzwischen zum Feiern zumute. Der Umbau des Bahnknotens in Halle war eines der größten Infrastrukturvorhaben der Deutschen Bahn nach dem Mauerfall in Deutschland, mit Kosten in Höhe von 850 Millionen Euro. Aber die Bauarbeiten haben Spuren hinterlassen. Die Bürgerinitiative (BI) Halle-Rosengarten kämpfte jahrelang für die Behebung der Probleme. Das zahlt sich nun aus.