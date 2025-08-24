Tourismus auf dem Wasser Erst im Abseits, jetzt im Fokus: Neue Bootsanleger und Millionen-Projekt an der Weißen Elster
Die Errichtung von Bootsanlegestellen an der Weißen Elster kann beginnen. Was alles gebaut werden soll und warum es so lange gedauert hat, bis in der Zeitzer Region etwas passiert.
24.08.2025, 10:00
Haynsburg/MZ. - „Wenn du hier an der Weißen Elster stehst, denkst du, dass du in Kanada bist. Die schönen Bäume direkt am Ufer, diese herrliche Natur“, freut sich Johann Schlecht immer wieder über den Anblick des Flusses an der Neumühle in Haynsburg. Diese hatte der Mann aus Niederbayern vor Jahren gekauft, um sie aufwändig zu sanieren und touristisch wieder gangbar zu machen.