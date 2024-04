Am 30. April öffnet zum 27. Mal der Mittelaltermarkt auf dem Schlosshof in Bernburg, doch das ist nur eine von vielen Veranstaltungen. Ein Überblick:

Mittelaltermarkt, DDR-Zweirad-Treffen und Tanz in den Mai - das ist um 1. Mai in und um Bernburg los

Am Montag ist auf dem Schlosshof mit dem Aufbau des Mittelaltermarktes begonnen worden. Los geht dieser am Dienstag, 30. April.

Bernburg/MZ/KT. - Die ersten Mittelalterfans und Händler sind bereits am zurückliegenden Wochenende nach Bernburg gereist und haben ihre Zelte in der Saalestadt aufgeschlagen. Denn traditionell und zum nunmehr 27. Mal verwandelt sich der Schlosshof rund um die Walpurgisnacht zum Mittelaltermarkt und damit zum Mekka der Mittelalterszene. Am heutigen Dienstag, 30. April, öffnen sich die Tore für die Besucher, die dann eine Zeitreise unternehmen können.