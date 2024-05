Hunderte Besucher folgen der Einladung bei schönstem Wetter. Warum das Fest jedes Jahr am 1. Mai so gut ankommt.

Straßenfest beim Kids e.V. in Bernburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Früh übt sich, wer ein Meister werden will, heißt es in einem altbekannten Spruch. Ob Elio später mal etwas Handwerkliches machen wird, womöglich als Maurer arbeitet, lässt sich heute gewiss noch nicht sagen. Aber der Zweijährige hatte zumindest großen Spaß, mit seinem Papa Tobias Blechta auf der „Baustelle“ beim Straßenfest des Vereins Kids am Maifeiertag ein bisschen zu mauern.