Die schnellste Maus vom Rautenkranz, ein Salzfeechen auf der Grünen Woche und ein Investor aus Niedersachsen, der in Neugattersleben bauen will: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was ist da gerade vor meiner Haustür passiert? Warum stand ich heute im Stau? Und was gibt es für neue Geschichten aus meiner Stadt und der Umgebung? „SLK live“ heißt der neue Newsblog: ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt.

Alles auf einen Wisch

Und das alles auf einen Wisch: Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, liest mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 29. Januar 2024:

Das ist neu am Montag:

6.15 Uhr: Die Barbyer Heimatfreunde starteten am Sonnabend mit dem Programm „Zurück in die 90er“ in die Faschingssaison. Der „Rautenkranz“ war proppenvoll.

Und wer sich dabei auch nur ein bisschen für Kommunalpolitik interessiert, der war besonders auf einen Programmpunkt gespannt: Auf die Büttenrede von Vereinschef Frank Sieweck, der im vergangenen Jahr in der Bürgermeisterwahl in Barby gegen den Zuchauer Jörn Weinert unterlag.

Frank Sieweck als Speedy: die Maus, die zu schnell fürs Bürgermeisteramt ist. (Foto: Thomas Linßner)

Sieweck kam als Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Wie er in dieser Rolle die Aufgabe gemeistert hat und was im Rautenkranz sonst noch zu lachen gab, lesen Sie hier.

Babyglück für Salzfee, große Bühne das Salzfeechen

6.02 Uhr: In der Salzfee-Familie herrscht in diesen Tagen großes Baby-Glück. Denn: Am Donnerstag, 25. Januar, konnte Jenny Wegener endlich ihre süße Tochter in den Armen halten. Jenny, die mittlerweile verheiratet ist und früher Marnitz hieß, ist Mama geworden.

Gemeinsam auf der Grünen Woche: Salzfeechen Amy hat in Berlin auch die Calbenser Bollenkönigin getroffen. (Foto: Manuela Marnitz)

Für ihre Rolle als Salzfee – der Repräsentantin der Stadt Staßfurt – bleibt da kaum Luft. Deshalb ist Jennys Schwester Amy eingesprungen. Bei der Grünen Woche in Berlin erlebte die 14-Jährige jetzt ihren ersten Auftritt auf ganz großer Bühne. Was sie dort alles erlebt hat, gibt es hier zu entdecken.

Investor schnappt sich Ackerfläche an der Bode

5.56 Uhr: 1,1 Millionen Quadratmeter, das entspricht 110 Hektar oder einer Fläche von mehr als 150 Fußballfeldern: So groß ist das Grundstück, das die JUNiCKE Gruppe, ein Immobilieninvestor mit Sitz in Braunschweig, von einem Privatbesitzer gekauft hat. Was genau die Gruppe damit vorhat, lesen Sie hier.

Die Ackerfläche zwischen Bode, Landesstraße L 73 und Autobahn A 14 ist an die JUNiCKE Gruppe verkauft worden. (Foto: Steffen Hergesell)

Die dreieckige Fläche grenzt auf der nördlichen Seite an die Bode. Gegenüber befindet sich der Schlosspark Neugattersleben. Westlich und südlich wird das Grundstück von der Autobahn A 14 und der L 73 zwischen Neugattersleben und Hohenerxleben begrenzt. Die Lage allein erlaubt viel Fantasie.