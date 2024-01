Die Landwirte der Region haben sich an den bundesweiten Protesten beteiligt. Dieses Foto entstand in der Breiten Straße in Aschersleben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Seit Wochen machen die Landwirte bundesweit mobil, protestieren gegen die aktuelle Agrarpolitik, blockieren Straßen und wollen so auf ihre Situation aufmerksam machen. „Das Thema bewegt, deshalb hatte ich mir mehr Zuhörer gewünscht“, sagt Holger Weiß von der Widab. Die Ascherslebener Wählervereinigung hatte am Sonnabend zu einer öffentlichen Gesprächsrunde in den Grauen Hof eingeladen und dazu Landwirte aus der Region in ihre Mitte gebeten: Frank Herrmann aus Klein Schierstedt, Michael Schneidewind aus Mehringen, Werner Spanjer aus Freckleben, Friedhelm Hänsch und Christoph Mathe aus Groß Schierstedt. „Wir wollen verstehen, worum es geht und wo wir unterstützen können“, so Weiß, der so wie etliche andere in der Runde auch im Ascherslebener Stadtrat sitzt.