Mit einem Investor plant das Agrarunternehmen Barnstädt mehrere große PV-Anlagen im Weida-Land. Wieso es dafür auf guten Acker verzichtet und wie es die Gemeinden auf der Querfurter Platte für das Projekt gewinnen will.

Warum das Agrarunternehmen Barnstädt wertvollen Acker für Solarenergie räumen will

Nemsdorf-Göhrendorf/MZ. - „Wir sehen uns immer noch als Agrarunternehmen. Wir wollen weiter Landwirtschaft betreiben, um Menschen zu ernähren.“ Stefan Engel, Vorstand für Ackerbau, betont das, weil sein Agrarunternehmen Barnstädt in den kommenden Jahren Großes auf einem anderen, konkurrierenden Gebiet vorhat: der Energiewirtschaft. Gemeinsam mit einem Projektentwickler will das Unternehmen, das auf der Querfurter Platte gut 5.000 Hektar Acker bewirtschaftet, mehrere große Photovoltaikanlagen errichten. In Summe entstünde das größte Solarkraftwerk der Region und wohl auch eines der größten im Land.