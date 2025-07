Netzwerktreffen der sogenannten „Neuen Rechten“ Bündnis will erneut gegen Sommerfest von Kubitschek und Co. in Schnellroda protestieren

Am Wochenende wird wieder das Who's who der rechtsintellektuellen Szene in Schnellroda erwartet, zum Sommerfest des Antaios-Verlags. Dagegen regt sich erneut Protest. Derweil gibt es bei den Rechten interne Differenzen: „Remigrations“-Propagandist Martin Sellner und AfD-Spitzenpolitiker Maximilian Krah stehen im Clinch über eben jenes Konzept der „Remigration“. Ein Streitgespräch vor Ort in Schnellroda wurde abgesagt.