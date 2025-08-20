Die Evangelische Stiftung Neinstedt saniert ein besonderes Fachwerkgebäude auf dem Lindenhof: das Brüderhaus, das vor 175 Jahren eröffnet wurde. Wie weit die Arbeiten in dem Thalenser Ortsteil sind und was alles in den historischen Bau einziehen soll.

Neinstedt/MZ. - Sie erinnere an den Bug eines Schiffes, sagt Paul Ulrich Grimm und spricht von einer spitz zulaufenden Ecken des Brüderhauses in Neinstedt: An der Stelle passt sich das etwa 275 Jahre alte Fachwerkgebäude den Verläufen der Lindenstraße und des Wurmbachs an; sie bilden hier nun einmal einen spitzen Winkel. Im Erdgeschosszimmer mit dem ungewöhnlichen Schnitt entsteht ein Büro. Das wird wohl erst im kommenden Jahr eingerichtet: Die Umbau- und Sanierungsarbeiten sind zwar schon weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. „Wir geben Vollgas“, so Grimm, der Teamleiter für die Baukoordination bei der Evangelischen Stiftung Neinstedt (ESN) ist.