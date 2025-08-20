Vor 30 Jahren wurde die 1973 aufgegebene Neumarktkirche Merseburg wiedereröffnet. Bis zur Wende verfiel sie. Dann begann die Sanierung. Doch es ging ja nicht nur um die Gebäudesubstanz. Da hatte Denkmalpfleger Peter Ramm eine Idee.

Welcher Merseburger Verein ein Herz für die Kunstkirche zeigt

Die Neumarktkirche in Merseburg wurde 1991 bis 1995 umfangreich saniert.

Merseburg/MZ. - Die Neumarktkirche in Merseburg ist heute ein beliebtes Ausflugsziel an der Straße der Romanik, ein Ort der Stille, eine Pilgerherberge am Jakobsweg und ein Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. Doch all das ist sie erst seit 30 Jahren. So lange ist die Wiedereinweihung her.