Mitbeteiligt an Bau von BayArena und SAP Garden Kompetenz in schwindelerregender Höhe: Für welche Weltkonzerne in Nebra gegründetes Montageunternehmen arbeitet
Fuchs & Kovatsch GmbH & Co. KG ist europaweit auf Großbaustellen tätig, in der Saale-Unstrut-Region aber vergleichsweise wenig bekannt. Eine Job- und Ausbildungsmesse in Nebra soll das jetzt ändern helfen.
Aktualisiert: 20.08.2025, 17:03
Nebra - Sie hat beträchtliche Teile der Leverkusener BayArena sowie der neuen Sportarena SAP Garden in München montiert.