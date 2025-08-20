weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Mitbeteiligt an Bau von BayArena und SAP Garden: Kompetenz in schwindelerregender Höhe: Für welche Weltkonzerne in Nebra gegründetes Montageunternehmen arbeitet

Fuchs & Kovatsch GmbH & Co. KG ist europaweit auf Großbaustellen tätig, in der Saale-Unstrut-Region aber vergleichsweise wenig bekannt. Eine Job- und Ausbildungsmesse in Nebra soll das jetzt ändern helfen.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 20.08.2025, 17:03
Die beiden Geschäftsführer Steffen Fuchs (l.) und Jens Kovatsch mit einem überdimensional großen Montageschlüssel – ein eigens angefertigtes Geschenk, das der gelernte Konstruktionsmechaniker Kovatsch seinem ganze vier Tage jüngeren Sandkastenfreund Fuchs zu dessen 50. Geburtstag überreichte.
Nebra - Sie hat beträchtliche Teile der Leverkusener BayArena sowie der neuen Sportarena SAP Garden in München montiert.