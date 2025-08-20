Mitbeteiligt an Bau von BayArena und SAP Garden Kompetenz in schwindelerregender Höhe: Für welche Weltkonzerne in Nebra gegründetes Montageunternehmen arbeitet

Fuchs & Kovatsch GmbH & Co. KG ist europaweit auf Großbaustellen tätig, in der Saale-Unstrut-Region aber vergleichsweise wenig bekannt. Eine Job- und Ausbildungsmesse in Nebra soll das jetzt ändern helfen.