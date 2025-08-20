Mit einem System zur Fahrgasterfassung will die Havag in Halle ganz neue Wege gehen. Wozu die Daten erhoben werden, wie ÖPNV-Nutzer profitieren und welchen Haken die Sache hat.

Halle/MZ. - Wer zum Beispiel mit der Bahn von oder nach Neustadt will, kennt das; wer zu Stoßzeiten in Richtung Hauptbahnhof unterwegs ist, ebenso. Nach einem Samstags-Einkaufsbummel in der Innenstadt zurück nach Trotha oder Kröllwitz zu wollen, kann Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs vor das gleiche Problem stellen. Oder eine Fahrt zum Star Park: Hin und wieder sind Straßenbahnen und Busse der Halleschen Verkehrs-AG (Havag) so voll, dass für weitere Fahrgäste kaum Platz ist. Doch der Nahverkehrsdienstleister will Abhilfe schaffen und seine Passagiere vor Fahrtantritt über die Auslastung der Fahrzeuge informieren.