Der 28. Burgtheatersommer in Roßlau ist Geschichte. Wie viele Leute kamen. Was besonders gefragt war.

Viel Regen und ein schwerer Stoff - Wie die Bilanz für den Burgtheatersommer in Roßlau ausfällt

Beim 28. Roßlauer Burgtheatersommer gab es vom 15. Juli bis 17. August wieder volles Programm und bei 21 Abendvorstellungen Hamlet zu erleben.

Rosslau/MZ. - Der Kreis hat sich geschlossen, die Szenerie ist vergleichbar, und auch der Applaus erreicht annähernd gleiche Lautstärke: Mit viel Beifall wie bei der Premiere verabschiedete das Publikum am Sonntag bei der Dernière das Ensemble vom Burgtheatersommer 2025 nach der 21. und letzten Vorstellung von Hamlet nach Shakespeare.