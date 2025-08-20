„Hamlet“ auf der Wasserburg Viel Regen und ein schwerer Stoff - Wie die Bilanz für den Burgtheatersommer in Roßlau ausfällt
Der 28. Burgtheatersommer in Roßlau ist Geschichte. Wie viele Leute kamen. Was besonders gefragt war.
20.08.2025, 16:54
Rosslau/MZ. - Der Kreis hat sich geschlossen, die Szenerie ist vergleichbar, und auch der Applaus erreicht annähernd gleiche Lautstärke: Mit viel Beifall wie bei der Premiere verabschiedete das Publikum am Sonntag bei der Dernière das Ensemble vom Burgtheatersommer 2025 nach der 21. und letzten Vorstellung von Hamlet nach Shakespeare.