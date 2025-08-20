weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Straßenunterhaltung: Ausbesserung von Straßen kommt voran: Ascherslebener Bauwirtschaftshof zieht Zwischenbilanz

Der Ascherslebener Bauwirtschaftshof hat 2025 bei der Straßeninstandhaltung bereits drei Viertel aller Aufträgen der Stadt Aschersleben abgearbeitet.

Von Kerstin Beier 20.08.2025, 10:15
Der Ascherslebener Bauwirtschaftshaus hat in diesem Jahr bereits Aufträge in Höhe von 150.000 Euro im Auftrag der Stadt abgearbeitet.
Der Ascherslebener Bauwirtschaftshaus hat in diesem Jahr bereits Aufträge in Höhe von 150.000 Euro im Auftrag der Stadt abgearbeitet. (Foto: Susanne Thon/Archiv)

Aschersleben/MZ - Loch an Loch, tiefe Rinnen im Asphalt und aufgeweichte Schotterwege voll tiefer Krater: Anhaltende Kritik am Zustand vieler städtischer Straßen hat den Bauwirtschaftshof in Absprache mit der Stadt Aschersleben dazu veranlasst, mehr Personal einzustellen und in Technik zu investieren. Deshalb konnten zwei Teams gebildet werden, die sich jeweils auf Schotter- bzw. Asphaltarbeiten konzentrieren und so effektiver arbeiten können.