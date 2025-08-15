Am Wittenberger Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend der vergangenen Woche ein 31-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen entdeckt worden. Die Polizei bittet dringend um Hinweise.

Die Polizei sucht nach einer schweren Körperverletzung in Wittenberg nach Zeugen.

Wittenberg/MZ. – Ein 31-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen ist am Donnerstag gegen 21.30 Uhr am Wittenberger Hauptbahnhof aufgefunden worden.

Der schwerverletzte Mann sei von Reisenden entdeckt worden. Der 31-Jährige sei orientierungslos gewesen und wisse nur, dass er zusammengeschlagen wurde. Nach eigenen Angaben fand die Polizei den Mann mit Verletzungen, Hämatomen am Kopf und Schürfwunden am Gleis auf.

Aufgrund seiner Verletzungen konnte er kaum Angaben zum Geschehen machen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 03491/469-0 oder per E-Mail ([email protected]) zu melden.