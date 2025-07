Empfehlungen: Film im Sommerkino im Wittenberger Cranach-Hof, Theater in Roßlauer Burgscheune, Musikfestival in Zörbig und Mitmach-Vorführung im Haus am See in Schlaitz laden am Wochenende ein.

Veranstaltungen in Wittenberg und Umgebung am Wochenende

Heinz Rudolf Kunze spielt am Sonntag in Zörbig zur Veröffentlichung seines Kultalbums „Dein ist mein ganzes Herz“ vor 40 Jahren.

Wittenberg/MZ. - Nach den Temperaturen zum Durchatmen ist fürs Wochenende wieder Hochsommer angesagt. Hier einige Angebote, deren Veranstalter auf Sommerfeeling setzen:

In Wittenberg gibt es Sommerkino mit „Trap: No way out“

Um 21.30 Uhr laden der Verein Exil und die Cranach-Stiftung Wittenberg ins „Sommerkino Wittenberg“ in den Cranach-Hof, Markt 4 in Wittenberg ein. Vorgeführt wird der amerikanische Film „Trap: No way out“ des Regisseurs M. Night Shyamalan aus dem Jahr 2024: Der Familienvater Cooper besucht mit seiner Teenager-Tochter ein Konzert ihres großen Pop-Idols Lady Raven. Dort stellt sich schon bald heraus, dass die Polizei das Mega-Event nutzen will, um einem berüchtigten Serienkiller, der in den Medien nur „The Butcher“ genannt wird, eine Falle zu stellen, um seinem blutigen Treiben endlich ein Ende bereiten zu können. Doch dieser Mörder ist in Wahrheit der harmlos wirkenden Cooper! Der will seine geheime Identität natürlich bewahren und sucht daher fieberhaft nach Mitteln und Wegen, wie er am besten seinen hartnäckigen Verfolgern entwischen kann. In den Hauptrollen sind Josh Hartnett, Ariel Donoghue und Saleka Shyamalan zu sehen.

Einlass zu der Veranstaltung wird ab 20.30 Uhr gewährt. Karten gibt es zum Preis von 8 Euro an der Abendkasse vor Ort.

Premiere im Sommertheater auf der Roßlauer Wasserburg

Der Theatersommer auf der Roßlauer Wasserburg startet an diesem Freitag, 4. Juli um 20 Uhr mit „Frei Schnauze“. Die zweite Aufführung folgt Sonnabend, 5. Juli, ebenfalls um 20 Uhr. Die Gruppe aus freischaffenden Künstlern hat ein neues Format mitgebracht: Theatersport. Dabei treten zwei Schauspiel-Teams gegeneinander an. Sie müssen anhand von Stichworten aus dem Publikum kleine Szenen improvisieren. So wird jede Vorstellung zum Überraschungspaket. Präsentiert wird das Improvisationstheater vom Musiker Karl Neukauf unter dem Titel „Frei Schnauze“. Neukauf wird auch selbst bei den Aufführungen musikalisch mit improvisieren. Mit dabei sind außerdem die Darstellenden Tonia Fechter, Tobias Wollschläger, Melissa Anna Schmidt, Georg Schmiechen, Konstanze Kromer und Urs Stämpfli. Für die Vorstellungen wurde die Torscheune mit einer Tribüne vorbereitet. Niemand weiß, was an den Abenden genau geschieht. Nur der Spaß ist sicher. Die Darstellenden verwandeln das Publikum in Regisseure und erschaffen aus spontanen Ideen Geschichten und Songs, die mal lustig, mal rührend, aber immer unerwartet sind. Weitere Termine sind der 20. und der 27. Juli sowie der 3. August, jeweils 19 Uhr.

Karten für 24/18 Euro (inklusive ein Freigetränk an der Theater-Bar) gibt es unter www.burgtheatersommer.de oder beim Besucherring 0340/2511222.

Heidesonntag zu Bienen in Schlaitz

Der Heidesonntag, 6. Juli, im Informationszentrum für Umwelt und Naturschutz in Schlaitz – immer am ersten Sonntag im Monat – steht diesmal von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „Honigernte zum Mitmachen“. Der Imkerverein Bitterfeld 1921 betreut schon seit vielen Jahren eine Schaubeute der Honigbienen im Haus am See. Das Informationszentrum und Herbert Stiller vom Imkerverein laden Bienenfreunde zur Honigernte ein. Der erfahrene Imker weiß Interessantes über die Bienen zu berichten und führt vor, wie der Honig aus der Wabe ins Glas gelangt. Wer Lust hat, kann mitmachen. Auch Fragen werden gern beantwortet.

Zörbig tanzt mit Heinz Rudolf Kunze

Vom 4. bis 6. Juli findet auf der Festwiese am Sportplatz die achte Ausgabe von „Zörbig tanzt“ statt. Am Freitag übernimmt ab dem frühen Abend Tänzchentee die Bühne. Die Band spielt ein tanzbares Repertoire von Klassikern aus mehreren Jahrzehnten – von Abba bis Zucchero. Gegen 22 Uhr wird Olaf der Flipper als Stargast erwartet. Der Sänger bringt seine bekannten Schlager mit für einen generationsübergreifenden Abend. Der Sonnabend verspricht elektronische Vielfalt. Die DJ-Nacht startet um 18 Uhr mit Sets von DJ AnDRusH, DJ LA, dem Duo 2elements, Louis Garcia, den Ostblockschlampen und den Gebrüdern Brett. Als Headliner tritt das Duo Gestört aber Geil auf – geplant ist ein zweistündiges Set mit Pyrotechnik, Laserlicht und sattem Sound. Sonntag rückt Heinz Rudolf Kunze in den Mittelpunkt. Der Sänger und Rockpoet bringt sein Kultalbum „Dein ist mein ganzes Herz“ auf die Bühne zurück – 40 Jahre nach Veröffentlichung. Gemeinsam mit seiner Band „Verstärkung“ spielt Kunze ein Open-Air-Konzert, das bewusst nicht als nostalgische Rückschau gedacht ist.

Für die Festivalabende werden ausschließlich Einzelkarten angeboten. Die Eintrittspreise liegen bei 25 Euro für Freitag, 30 Euro für Sonnabend und 45 Euro für Sonntag. Tickets sind über Eventim oder an der Abendkasse erhältlich.