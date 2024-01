Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - Der neue Entsorger von Altglas im Salzlandkreis hat nun auf die Masse an Altglas in Bernburg reagiert und am Fortschritt einen zweiten Weißglascontainer aufgestellt, nachdem es in den zurückliegenden Wochen mehrfach Ärger an diesem Standort wegen überfüllter Container gab. Massenweisen wurden Flaschen daraufhin vor den Containern abgestellt. Doch während sich nun eine Lösung an diesem „Brennpunkt“ abgezeichnet hat, ist das Problem an der Friedensallee offenbar längst nicht gelöst. Bereits Mitte vergangener Woche hatten sich auch dort die Altglasflaschen rings um die Behälter gestapelt. Die Stadt Bernburg hatte sich daraufhin eingeschaltet und die herumstehenden Flaschen und Gläser auf ihre Kosten beräumen lassen.