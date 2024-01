Die JUNiCKE Gruppe, ein Immobilieninvestor aus Niedersachsen, hat ein großes Grundstück bei Neugattersleben erworben. Was das Unternehmen künftig mit dem Gelände plant.

Was ein Immobilieninvestor aus Niedersachsen in der Einheitsgemeinde Nienburg plant

Die Ackerfläche zwischen Bode, Landesstraße L 73 und Autobahn A 14 ist an die JUNiCKE Gruppe verkauft worden.

Neugattersleben/MZ. - 1,1 Millionen Quadratmeter, das entspricht 110 Hektar oder einer Fläche von mehr als 150 Fußballfeldern − so groß ist das Grundstück, das die JUNiCKE Gruppe, ein Immobilieninvestor mit Sitz in Braunschweig, von einem Privatbesitzer gekauft hat. Die dreieckige Fläche grenzt auf der nördlichen Seite an die Bode. Gegenüber befindet sich der Schlosspark Neugattersleben. Westlich und südlich wird das Grundstück von der Autobahn A 14 und der L 73 zwischen Neugattersleben und Hohenerxleben begrenzt.