Zeitzerin und ihr Chihuahua werden in Folge einer Beißattacke verletzt: Was die Polizei dazu sagt

Zeitz/MZ/and. - Die Polizei muss wegen einer Hundeattacke in Zeitz ermitteln. Dabei wurde ein Chihuahua verletzt und seine Halterin stürzte, informiert die Polizeiinspektion Halle.

Demnach ereignete sich in der Tröglitzer Straße am zeitigen Samstagmorgen gegen 6.40 Uhr eine Beißattacke zweier Hunde. Eine 44-Jährige ging mit ihrem Chihuahua an der Leine spazieren, so die Polizei, zwei schwarze, unangeleinte Hunde liefen auf den Hund der Frau zu und bissen ihn in den rechten Hinterlauf. Die Frau stürzte dabei und verletzte sich.

Die Hunde, die angegriffen hatten, gehören laut Polizei einer 65-jährigen Halterin aus der Nähe. Die beiden Frauen tauschten die Personalien aus, die Verletzte erstattete Anzeige wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Der Chihuahua wurde in eine Tierklinik nach Leipzig gebracht. Eine medizinische Behandlung nahm die gestürzte 44-Jährige vor Ort nicht in Anspruch. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.