Gräfenhainichen/MZ. - An diesem Wochenende ist die Halbinsel Ferropolis eine riesige Handwerkerkiste und ein Spielplatz für Erwachsene und Bastelfreunde. Die „Real Life Guys“ bringen das zweite Macher-Festival auf die Halbinsel bei Gräfenhainichen. Hier wird gehämmert, geschraubt und gesägt. Aber es kann auch geschweißt werden. Überall auf dem Gelände sind in Arealen Handwerksbänke installiert, wo der geneigte „Selbermacher“ sich ausprobieren kann.

Egal ob ein Felsbrocken mit einem Akkubohrhammer in einen Splitterberg verwandelt oder ein Schlagschrauber für den Räderwechsel probiert werden soll, alles ist möglich. Wer Fragen hat, dem wird durch Fachkräfte geholfen. Möglich ist es auch, eine Runde im Gokart zu drehen oder, mit einem selbst gefertigten Fahrzeug auf einer Piste zu fahren.