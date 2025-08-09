Deutsche Mannschaft mit Erfolg Wittenberger ist erst elf Jahre alt und schon ein Weltmeister
Armin Wiedemann aus Wittenberg holt sich in Ungarn den Titel im Schlauchboot-Slalom. Was es dazu braucht und wie die Mannschaft aus Deutschland ansonsten abschneidet.
09.08.2025, 10:20
Wittenberg/MZ. - Die Deutsche Mannschaft im Schlauchboot-Slalom ist erfolgreich von den Weltmeisterschaften aus Ungarn zurück. Drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und die Nationenwertung konnten die Deutschen für sich verbuchen.