Armin Wiedemann aus Wittenberg holt sich in Ungarn den Titel im Schlauchboot-Slalom. Was es dazu braucht und wie die Mannschaft aus Deutschland ansonsten abschneidet.

Wittenberger ist erst elf Jahre alt und schon ein Weltmeister

Der elfjährige Armin Wiedemann ist in Ungarn wieder Weltmeister im Schlauchboot-Slalom geworden. Stolz zeigt er seine Trophäen.

Wittenberg/MZ. - Die Deutsche Mannschaft im Schlauchboot-Slalom ist erfolgreich von den Weltmeisterschaften aus Ungarn zurück. Drei Goldmedaillen, eine Silbermedaille und die Nationenwertung konnten die Deutschen für sich verbuchen.