Mitten in der Ernte plötzlich Flammen: Ein Mähdrescher brennt lichterloh auf einem Feld im Harz – der Schaden ist immens. Doch was löste das Feuer aus?

Zwischen Ermsleben und Reinstedt im Landkreis Harz brannte ein Mähdrescher aus.

Ermsleben/MZ. - Nach dem Brand eines Mähdreschers im Landkreis Harz wird der Schaden auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Das Gefährt fing während Erntearbeiten Feuer, teilt ein Polizeisprecher mit.

Lesen Sie auch: Harmloser Fahrfehler? Rentner (87) kracht in Quedlinburg mit Mercedes gegen ein Haus

Demnach war die Erntemaschine am Freitagmittag, 8. August, gegen 12.45 auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche an der Kreisstraße 1369 zwischen Reinstedt und Ermsleben unterwegs. Da bemerkte der Fahrzeugführer, dass die Bordelektronik mehrere Fehlermeldungen anzeigte.

36 Feuerwehrleute auf Feld zwischen Reinstedt und Ermsleben im Einsatz

Bei einer anschließenden Kontrolle entdeckte der Mann ein offenes Feuer im hinteren rechten Bereich des Mähdreschers. Umgehend wurde die Feuerwehr alarmiert, heißt es weiter aus dem Harzrevier. Insgesamt eilten 36 Einsatzkräfte aus umliegenden Ortsfeuerwehren zur Brandstelle auf einem Feld.

Auch interessant: Positiver Drogentest nach Unfall auf A36 bei Quedlinburg – Polizei ermittelt gegen junge Fahrerin

Der Mähdrescher gilt nach dem Feuer als Schrott, die Polizei beziffert den Schaden an der Maschine auf rund 600.000 Euro. Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar - dazu haben die Beamten Ermittlungen eingeleitet.