Landwirt Stephan Frank aus Quesnitz bei Zeitz hofft am Wochenende endlich wieder auf den Mähdrescher steigen und die Erntearbeiten fortsetzen zu können. Doch war der Regen gut oder schlecht? Wie er und seine Berufskollegen dazu stehen.

Ist die Weizenernte in Gefahr? - Wie Bauern der Region die Wetterkapriolen sehen

Stephan Frank nutzt eine Regenpause und drischt sogar abends den Weizen. Seine Freundin hat die fast idyllische Stimmung aufs Foto gebannt.

Quesnitz/MZ. - Viel Freizeit wird Stephan Frank an diesem Wochenende nicht bleiben. Denn der Landwirt aus Quesnitz wird seine Zeit großenteils auf seinen Feldern verbringen. Vorausgesetzt, die Wettervorhersagen halten, was sie versprechen, und das bedeutet vor allem Sonnenschein und Trockenheit. Gerade letzteres steht für den 41-Jährigen ganz oben auf der Wunschliste.