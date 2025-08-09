Die Mädchen und Jungen der Weißenfelser Bergschule müssen weiter mit einem Provisorium leben. Warum das so ist und welche Hoffnung es für die Zukunft gibt.

Unterricht in Containern - für die Viertklässler der Weißenfelser Bergschule wird das ab Montag wieder Alltag sein.

Weißenfels/MZ. - Wenn am Montag überall der Unterricht wieder beginnt, dann starten auch mehr als 250 Mädchen und Jungen der Weißenfelser Berg-Grundschule in das neue Schuljahr. Und es wird erneut ein Schuljahr unter besonderen Umständen sein. Denn weil die Schule aus allen Nähten platzt, werden die Viertklässler, in diesem Schuljahr insgesamt 55 Kinder, erneut in Containern unterrichtet.