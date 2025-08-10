Merseburg/MZ. - Drei Brände in kurzer Zeit gab es in Merseburg Sonntagfrüh. In der Rischmühle brannte gegen 4.15 Uhr ein Pkw Dacia vollständig aus. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. 5.15 Uhr brannte in der Großen Ritterstraße ein Müllcontainer von 1.100 Litern Fassungsvermögen vollständig aus. 5.30 Uhr brannten in der Lauchstädter Straße zwei Müllcontainer ebenfalls mit je 1.100 Litern Fassungsvolumen ebenfalls vollständig aus.

In allen Fällen war die Feuerwehr vor Ort und löschte. Tatzusammenhänge der Brände werden geprüft. Die Ermittlungen der Kripo wegen Brandstiftung laufen auf Hochtouren. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Saalekreis unter Telefon 03461/44 62 93 zu melden.