Am Samstagvormittag kam es auf der Siebigeröder Straße in Klostermansfeld zu dem Verkehrsunfall.

Bei einem Unfall in Klostermansfeld wurde ein Mensch verletzt.

Klostermansfeld/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Klostermansfeld wurde ein Kradfahrer verletzt. Am Samstagvormittag, 10.15 Uhr, kam es auf der Siebigeröder Straße in Klostermansfeld zu dem Verkehrsunfall.

Ein Fahrer eines Pkw befuhr die Siebigeröder Straße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Chausseestraße kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Motorradfahrer. Der Kradfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen, so die Schilderungen der Polizei.

Vor Ort kamen ein Rettungswagen sowie ein Notarzt zum Einsatz. Der Pkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt. Die Schadenhöhe kann abschließend noch nicht beziffert werden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.