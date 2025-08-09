weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bekannte Sportstätte im Harz: Mehr Platz in Dreifelderhalle in Quedlinburg: Was jetzt hier eingebaut worden ist

In der Bodelandhalle in Quedlinburg erfolgen derzeit umfangreiche Arbeiten. Jetzt ist etwas ganz Neues in der Dreifelderhalle eingebaut worden.

Von Petra Korn 09.08.2025, 06:30
Die Bodelandhalle in Quedlinburg ist aktuell wegen umfangreicher Arbeiten geschlossen.
Die Bodelandhalle in Quedlinburg ist aktuell wegen umfangreicher Arbeiten geschlossen. Foto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Wenn die derzeit geschlossene Bodelandhalle in Quedlinburg nach umfangreichen Arbeiten wieder genutzt werden kann, wird die Mehrzweckhalle nicht nur mit einer neuen Be- und Entlüftung und neuen Brandschutzanlagen ausgestattet sein. Auch das Bild im Inneren der Dreifelderhalle wird ein anderes sein.