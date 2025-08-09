Bekannte Sportstätte im Harz Mehr Platz in Dreifelderhalle in Quedlinburg: Was jetzt hier eingebaut worden ist
In der Bodelandhalle in Quedlinburg erfolgen derzeit umfangreiche Arbeiten. Jetzt ist etwas ganz Neues in der Dreifelderhalle eingebaut worden.
09.08.2025, 06:30
Quedlinburg/MZ. - Wenn die derzeit geschlossene Bodelandhalle in Quedlinburg nach umfangreichen Arbeiten wieder genutzt werden kann, wird die Mehrzweckhalle nicht nur mit einer neuen Be- und Entlüftung und neuen Brandschutzanlagen ausgestattet sein. Auch das Bild im Inneren der Dreifelderhalle wird ein anderes sein.