Mehr Platz in Dreifelderhalle in Quedlinburg: Was jetzt hier eingebaut worden ist

Quedlinburg/MZ. - Wenn die derzeit geschlossene Bodelandhalle in Quedlinburg nach umfangreichen Arbeiten wieder genutzt werden kann, wird die Mehrzweckhalle nicht nur mit einer neuen Be- und Entlüftung und neuen Brandschutzanlagen ausgestattet sein. Auch das Bild im Inneren der Dreifelderhalle wird ein anderes sein.