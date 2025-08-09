Straßensanierungen in Jessen und Umgebung behindern Schulbusverkehr: Unternehmen Thier bittet darum, Eltern sollen Geduld mitbringen. Was die Schüler wissen müssen.

Ab Montag bringt das Busunternehmen Thier die Kinder wieder zur Schule. Aufgrund von Bauarbeiten an mehreren Straßen in Jessen kann es im Schülerverkehr zu Verspätungen kommen.

Jessen/MZ. - Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Und an diesem Wochenende werden viele Kinder im Jessener Land mit einem schönen Festakt ihre Einschulung feiern und damit den Beginn in einen neuen Lebensabschnitt. Das ist nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Eltern eine besonders aufregende Zeit. Viel Neues wird gerade in den ersten Tagen auf die Kinder zukommen.