Die Brücke am Ascherslebener Gondelteich ist am heutigen Montag abgerissen worden. Ein Ersatzneubau ist laut Stadt nicht geplant.

Brücke am Ascherslebener Gondelteich ist nun Geschichte

Die Brücke am Gondelteich ist am Montag abgerissen worden.

Aschersleben/MZ - Weiß-rotes Absperrband flattert an den Bauzäunen im Wind, wo bis vor kurzem noch die Brücke am Gondelteich stand. Diese ist nun Geschichte, am Montag wurde sie abgerissen.