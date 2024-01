Seit diesen Montag ist Lidl-Markt am Platz der Jugend in Bernburg geschlossen. Welche Umbaumaßnahmen vorgenommen werden.

Der Lidl-Markt am Platz der Jugend in Bernburg ist vorübergehend wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ. - So mancher Kunde des Lidl-Marktes am Platz der Jugend in Bernburg stand am Montagmorgen vor verschlossenen Türen.