„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 8. Juli 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 9. Juli 2025.

Das ist neu am Mittwoch:

18.52 Uhr: Über dem geschlossenen Erlebnisbad im Bernstein-Salzlandcenter Staßfurt schwebt seit einem Jahr noch immer die Frage: Sanierung oder Neubau für 15 Millionen Euro?

Ob die Becken im Bad des Bernstein-Salzlandcenters Staßfurt jemals wieder befüllt werden? (Foto: Falk Rockmann)

Wie der aktuelle Stand der Dinge ist, erklären wir Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Zu weit weg: Aus für Bäcker aus Hettstedt in Bernburg

18.14 Uhr: Aus für Bäckerei-Filiale auf dem Markt in Bernburg

Ab nächste Woche keine frischen Brötchen mehr aus der Verkaufsstelle in der Talstadt.

Hartes Brot für die treue Kundschaft: Vom Bernburger Markt-Bäcker gibt’s ab nächster Woche keine Ware mehr. (Foto: Torsten Adam)

Welche Gründe der Hettstedter Familienbetrieb Schulz für die Schließung nennt, lesen Sie hier.

Seit gestern ist sie da, die neue Folge: Den Podcast Salz Land Köpfe finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Wir sind damit jetzt sowas von zweistellig: Sie finden dort jetzt schon elf Folgen. Mehr darüber, worum es mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis gegangen ist, erfahren Sie hier.

Jugendliche bei Fahrzeugdiebstahl beobachtet

17.47 Uhr: Am Dienstagnachmittag versuchten Jugendliche offenbar ein Fahrzeug im Bereich der Laderampe eines Supermarktes in der Hoymer Chaussee zu öffnen. Der Fahrer hatte laut Polizei das Fahrzeug kurz zuvor verlassen und verschlossen.

Von einem Zeugen wurden drei Jugendliche beobachtet, die sich im Bereich der Laderampe aufhielten. Zwei der Jugendlichen standen augenscheinlich „Schmiere“, der dritte Jugendliche machte sich offenbar mit einem Draht an der Fahrzeugtür zu schaffen.

Als die Jugendlichen den Zeugen, der gerade mit der Polizei telefonierte, bemerkten flüchteten sie über den Hangelsberg. Etwas später erschien auch der Fahrer des Autos wieder am Abstellort.

Die Polizei konnte frische Schäden im Bereich der Fahrzeugtür feststellen und Spuren sichern. Die flüchtigen Täter fand sie nicht.

Mit Scheck unterstützt SWB die Typisierung

16.51 Uhr: Die Städtische Wohnungsbau GmbH überreicht in Schönebeck dem Verein „Blaue Nase hilft“ einen Scheck über 1.100 Euro.

Das Geld wird gerade dringend gebraucht: für ein siebenmonatiges Mädchen aus der Staßfurter Region, bei dem gerade Leukämie diagnostiziert wurde.

Leitstelle: Ameos-Kliniken werden weiter angefahren

16.12 Uhr: Auch der Salzlandkreis hat inzwischen bestätigt, dass die Notaufnahmen in den Ameos-Kliniken nicht abgemeldet sind und weiter angefahren werden.

Da, wo die Kommunikation, die sonst digital erfolge, durch den IT-Ausfall gerade nicht möglich sei, werde jetzt eben von der Integrierten Leitstelle des Kreises mit den Kliniken telefoniert, erklärt Kreispressesprecher Marko Jeschor.

Aufgrund des IT-Ausfalls habe bisher allerdings kein Rettungswagen umgeleitet werden müssen, betont Jeschor.

Unklare Lage nach Fund eines Verletzten

15.35 Uhr: Die Polizei wurde am Mittwochmorgen zu einer verletzten Person an der Ascherslebener Oststraße gerufen.

Diese berichtete von einem brutalen Fahrradklau. Die Polizei sucht Zeugen. Was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Trotz IT-Panne: Ameos sieht Versorgung gewährleistet

14.51 Uhr: Die Computerpanne beim Klinik-Betreiber Ameos, die aktuell vor allem an der Klinik Halberstadt für massive Probleme sorgen soll, betrifft auch die drei Klinik-Standorte im Salzlandkreis.

Wie eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage mitteilte, habe der IT-Ausfall, der schon seit Montagabend bundesweit andauere, zu einem Herunterfahren der Systeme geführt. Jetzt arbeite man unter Hochdruck daran, die Systeme wieder hochzufahren.

Die Sprecherin betonte allerdings auch, dass die Versorgung der Patienten an den Kliniken in Aschersleben, Bernburg und Schönebeck davon nicht betroffen sei. Es gebe keine Einschränkungen. Da, wo Notaufnahmen sind, könnten sie auch von den Rettungsdiensten weiter angefahren werden.

Hecklingen regelt alles in Sachen Seniorenbeirat

14.33 Uhr: Es ist wieder alles in bester Ordnung: Die Forderungen der Kommunalaufsicht in Sachen Seniorenbeirat Hecklingen wurden mit der Änderung der Hauptsatzung der Stadt umgesetzt.

Wo das Problem lag und wie es gelöst wurde, lesen Sie hier.

Ein Jahr als Stadtrat in Aschersleben

14.08 Uhr: Im Juni 2024 ist Carsten Wollmann als Neuling in den Ascherslebener Stadtrat eingezogen.

Carsten Wollmann ist seit einem Jahr Stadtrat in Aschersleben. Seinen Schwung hat er sich erhalten. (Foto: Frank Gehrmann)

Was er unterschätzt hat und warum ihn das Ehrenamt menschlich weiterbringt, erzählt er Ihnen hier.

Blutspenden im Sommer besonders benötigt

13.10 Uhr: In zehn Minuten Leben retten: Der Vorrat an Blutkonserven schmilzt gerade im Sommer immer weiter.

Bald können zum Beispiel die Menschen in Eggersdorf einen wertvollen Beitrag leisten, um anderen Menschen zu helfen. Warum genau das so wichtig ist, erklären wir Ihnen hier.

Vor der Ehrung hatte Lothar Galonska noch einen Termin

12.23 Uhr: Die nächste große Ehre für Lothar Galonska: Wie gestern bereits berichtet erhielt, erhielt der Bernburger das Verdienstkreuz am Bande.

Enkelin Emma, die ihn im Vorjahr auch nach Berlin begleitet hatte (Bild), war mit Lothar Galonska jetzt auch in Magdeburg. (Foto: Galonska)

Warum er ausgezeichnet wurde und wie er sich auf die Ehrung vorbereitet hat, lesen Sie hier.

Die Brücke über die Saale wird blau

11.41 Uhr: Die Umfrage zur geplanten Fußgänger- und Radfahrerbrücke bei Groß Rosenburg ist abgeschlossen. Die Bürger haben entschieden, die Farbe für die neue Brücke steht fest: blau.

40 Prozent der insgesamt 342 abgegebenen Stimmen votierten für die Farbe Blau der neuen Saalebrücke. (Computersimulation: Planungsbüro)

Wie Landrat Markus Bauer die Entscheidung der Mehrheit bewertet, verraten wir Ihnen hier.

Romantische Trauungen im Seeland

10.56 Uhr: 350 flackernde Lichter: Standesbeamtin Susann Heim hat im Seeland ein romantisches Angebot für Trauungen entworfen.

Das Standesamt im Seeland bietet ganz neu auch Hochzeiten im Kerzenschein an. (Foto: Susann Heim)

Wann noch Abendtermine frei sind, erfahren Sie hier.

Wie läuft es im Bundestag, Claudia Weiss?

10.13 Uhr: Claudia Weiss aus Baalberge sitzt seit Mai erstmals im Bundestag. Für die AfD hatte sie den Wahlkreis Magdeburg-Schönebeck direkt gewonnen.

Die Baalbergerin Claudia Weiss arbeitet seit Mai als Bundestagsabgeordnete in Berlin. (Foto: Henriette Hellfritsch-Hüttl)

Im Interview erzählt die ehemalige Pflegedienstleiterin aus Baalberge über ihre unerwartete Wahl, erste Eindrücke in Berlin und das für ihre Partei angestrebte Verbotsverfahren.

1.000 Euro für einen Hitlergruß

9.26 Uhr: Ein 19-Jähriger aus Aschersleben zeigt bei einem Fest bei Güsten zu „unschönen“ Gesängen den Hitlergruß.

Was der Jugendrichter dazu sagt, lesen Sie hier.

Anmeldung zum Badewannenrennen in Ilberstedt

8.38 Uhr: Wer schippert in Ilberstedt mit? Am Sonntag, 3. August, werden für das traditionelle Badewannenrennen in Ilberstedt, das im Rahmen des Heimatfestes am ersten Augustwochenende stattfindet, noch Wipperkapitäne gesucht.

Auch Bürgermeister Jänsch wagt sich regelmäßig auf die gefährliche Fahrt auf der Wipper. (Foto: Lothar Semlin)

Start ist um 10 Uhr an der Wipper in der Mühlstraße. Bürgermeister Lothar Jänsch (UWV) wünscht sich neben den bereits gemeldeten gern noch ein paar Teilnehmer mehr. Diese müssen nicht unbedingt aus dem Wipperort oder seinen Ortsteilen kommen, auch Kapitäne von auswärts sind herzlich eingeladen.

Als kleinen Anreiz in Ilberstedt auf der Wipper zu schippern und als Anerkennung für möglichst phantasiereiche Wippergefährte loben die Organisatoren pro startendem Wasserfahrzeug 50 Euro aus. Eventuelle Fragen werden Interessenten unter 03471/36 60 06 beantwortet. (kku)

Minibagger und Schaufel von Baustelle gestohlen

7.47 Uhr: Am Sonntagabend hörte ein aufmerksamer Anwohner in der Straße Am Bahnhof in Förderstedt verdächtige Geräusche von einer nahegelegenen Baustelle. Er verständigte die Polizei.

Die Beamten entdeckten, dass an einem abgestellten Minibagger die Schaufel gestohlen worden war. Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar.

Die Polizei bedankt sich für die Aufmerksamkeit des Zeugen und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Rauchs Zeichnungen sind weiter zu sehen

6.50 Uhr: In der Grafikstiftung Neo Rauch läuft die aktuelle Jahresausstellung „Neo – Zeichnungen 1965 bis 1968“ auch in den Sommerferien. Sie widmet sich der Kindheit des Künstlers und zeigt rund 100 Papierarbeiten aus seinen frühen Jahren.

In Ergänzung sind aktuelle Arbeiten zu sehen – drei Lithographien und zwei großformatige Arbeiten, die wie ein Spagat in die Gegenwart führen. Wer sich die Bilder kommentiert und gespickt mit Anekdoten und Hintergrundwissen ansehen möchte, hat am Sonntag, 13. Juli, die Möglichkeit an einer der nächsten öffentlichen Führungen teilzunehmen.

Sowohl 11 als auch 14 Uhr startet ein fachkundiger Rundgang durch die Schau. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 03473/914 93 44 möglich, aber nur im Fall größerer Personengruppen erforderlich.

Disco auf dem Dorf und mehr rund um Staßfurt

6.22 Uhr: Hohenerxleben und Osmarsleben feiern am ersten August-Wochenende Heimatfeste.

Mit der richtigen Musik steht oder fällt die Stimmung bei Partys. Auch Heimatfeste bieten die Möglichkeit, mit Freunden ausgelassen zu feiern – bis nach Mitternacht, wie hier kürzlich in Rathmannsdorf mit DJ Franky und „We will rock you“. (Foto: Falk Rockmann)

Wo es im Sommer rund um Staßfurt sonst noch Anlässe für solche Partys „auf dem Land“ gibt, sagen wir Ihnen hier.

Kant-Stein in Calbe aus Dornröschenschlaf erweckt

6.13 Uhr: Der Kant-Stein hoch über der Saale ist wieder sichtbar. Der Verschönerungsverein Calbe hat ihn von dichtem Bewuchs befreit und rundherum gepflastert, um ihn dauerhaft zugänglich zu machen.

Karl-Heinz Schmidt fegt hier Sand in die Fugen der frisch verlegten Steine rund um den Kant-Stein an der Saale. (Foto: Thomas Höfs)

Der Gedenkstein erinnert an Immanuel Kant – einen der größten Denker des 18. Jahrhunderts. Die ganze Geschichte der Verschönerung lesen Sie hier.

An der Waldauer Kirche geht es nicht weiter

5.54 Uhr: Pause auf der Waldauer Kirchenbaustelle: Die amtierende Hochbauamtsleiterin Kerstin Schannor kennt die Gründe, warum seit Monaten die Bauarbeiten am baufälligen Gotteshaus ruhen.

Die Rote Waldauer Kirche bleibt als gesicherte Ruine erhalten. (Foto: Torsten Adam)

Unter anderem habe die denkmalrechtliche Genehmigung lange auf sich warten lassen.