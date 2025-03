Ein irischer Feiertag in Aschersleben, ein neuer Imbiss auf dem Bernburger Boulevard, eine Dauerbaustelle am Gradierwerk in Bad Salzelmen: Im Ticker von Mittwoch, 5. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 4. März 2025.

6.56 Uhr: Auch in diesem Jahr feiert Aschersleben wieder den St. Patrick's Day. In der Alten Hobelei findet am Sonnabend, 15. März, anlässlich des irischen Nationalfeiertages ab 20 Uhr eine Irish Folk-Party statt.

Die Musik kommt von F.misd und The Drunkabillys, außerdem warten natürlich Whiskey von der grünen Insel und jede Menge Guinness. Karten gibt es in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6, unter 03473/84 09 44 0 oder per Mail an [email protected].

Neuer Imbiss auf dem Bernburger Boulevard

6.28 Uhr: Auf Bernburgs Einkaufsmeile füllen sich immer mehr Ladengeschäfte. In dieser Woche ist auch ein neuer Asia-Imbiss eröffnet worden.

An der Lindenstraße in Bernburg ist ein neuer China-Imbiss eröffnet worden. (Foto: Engelbert Pülicher)

An der Lindenstraße in Bernburg ist ein neuer China-Imbiss eröffnet worden.

Ein Uhrenturm als Dauerbaustelle in Bad Salzelmen

6.13 Uhr: Am Schönebecker Gradierwerk wird der Uhrenturm zur Dauerbaustelle. Die Arbeiten in Bad Salzelmen werden sich noch bis 2028 oder 2029 hinziehen.

Einen Durchblick unter dem Uhrenturm, den man selten hat: Sie sieht das Gradierwerk von innen aus. (Foto: Olaf Koch)

Einen Durchblick unter dem Uhrenturm, den man selten hat: Sie sieht das Gradierwerk von innen aus.

Hilft KI im Salzlandkreis gegen Bürokratie?

5.52 Uhr: Die AfD will prüfen lassen, wie Künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der Verwaltung des Salzlandkreises die Arbeit erleichtern kann.

Die KI soll helfen, damit Bürger Aufgaben selbst am Laptop erledigen können und dafür keine Behörde mehr aufsuchen müssen. (Symbolfoto: dpa)

Einige wundern sich über den Antrag, weil es da doch eigentlich schon ein Konzept gibt.