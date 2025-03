Aschersleben/MZ - Seit das Städtische Museum im Jahr 1955 in das Gebäude am Ascherslebener Markt gezogen ist, werden Besucher von einem riesigen Fossil begrüßt. An einer Wand im Eingangsbereich hängt das versteinerte Skelett eines Ichthyosaurus und sorgt nach wie vor für große Augen – vor allen Dingen bei den jüngeren Besuchern. „Dieser Fischsaurier befand sich auch vor dem Umzug schon in unserer Sammlung, genau genommen seit 1929“, weiß Museumsleiterin Trisha Cisielskie.

