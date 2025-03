SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Ein italienischer Traum, der in Staßfurt wahr wird, Hampelmänner als Challenge in der Kita in Alsleben, Künstliche Intelligenz, die der Verwaltung in Calbe die Arbeit leichter macht: Im Ticker von Dienstag, 4. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.