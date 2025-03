So viele Hampelmänner schaffen Kita-Kinder aus Alsleben in einem Monat

Alsleben/MZ. - Die Arme seitlich nach oben heben und mit den Händen über dem Kopf zusammenkommen, gleichzeitig leicht hüpfen und die Beine auseinander spreizen, danach die Hände wieder nach unten und die Beine zusammen: So sieht ein „Hampelmann" aus und die Kinder der Kita „Gänseblümchen" in Alsleben, die vom Verein Rückenwind betrieben wird, haben diese Bewegungen längst verinnerlicht. Schwer findet es Maya nicht, „nur ein bisschen anstrengend", sagt die Sechsjährige. Auch Theo schafft locker zehn Hampelmänner am Stück. „Es macht Spaß", sagt der Fünfjährige. Und Gabi (4) springt sogar mit Prinzessinnenkleid, denn am Montag wird Fasching gefeiert.