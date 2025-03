Von Werkzeug-Workshop bis Tanzabend – welche Veranstaltungen rund um den 8. März in und um Bernburg geplant sind.

Am 8. März ist Internationaler Frauentag.

Bernburg/MZ. - Einmal im Jahr stehen nur die Frauen im Mittelpunkt. Der 8. März ist ihr Tag. Und da dieser in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, kann in Bernburg und Umgebung auch so richtig gefeiert werden. Wo? Die MZ hat eine Übersicht vorbereitet: