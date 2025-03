Frose/MZ - Er ist wieder da: Der erste Storch hat seinen Horst an der ehemaligen Schule in Frose bezogen. Dafür hat er (vermutlich) wieder einen weiten Weg zurückgelegt – in Richtung Seeland.

Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland gehören die Vögel zu den Langstreckenziehern und verbringen die Wintermonate zumeist auf dem afrikanischen Kontinent.

In den letzten Jahren war der Horst in Frose immer bewohnt und auch der Nachwuchs gehörte immer dazu. Im vergangenen Jahr gab es in Frose sogar insgesamt sieben Jungstörche auf zwei Nestern. Sind wir also gespannt, wie sich das Familienleben der Störche in diesem Jahr in Frose gestaltet.