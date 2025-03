Aschersleben/MZ - Strahlend blauer Himmel, eine Traumkulisse in Aschersleben und dann auch noch ein Orden für den Präsidenten. Klaus Mahnert, der Chef des Ascherslebener Carnevalclubs ACC Union, ist am Sonntag überglücklich, als ihm der Präsident des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt auch noch den Ehrenorden in Silber übergibt.

