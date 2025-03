Saalemühle in Alsleben und andere Partner testen, wie Weizenanbau klimafreundlicher geht

Geschäftsführer Michael Gutting (re.) begrüßt Landwirtschaftsminister Sven Schulze auf dem Gelände der Saalemühle in Alsleben.

Alsleben/MZ. - Wie kann es in der Landwirtschaft gelingen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Mit dieser Frage haben sich der Düngemittelhersteller Yara, die Großbäckerei Harry und die Bindewald & Gutting Mühlengruppe im Rahmen eines Projektes in den vergangenen eineinhalb Jahren beschäftigt. Dazu wurden auch mehrere Landwirte mit ins Boot geholt, die das Projekt beim Anbau von Weizen in der Praxis umgesetzt haben.