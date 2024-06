Ortschaftsräte in Hohenerxleben kennen ihre Dauerbrenner, an denen sie dranbleiben, in Alsleben hängt die M.S. Händel II fest, in Schönebeck sorgt das Schulessen für flaue Mägen: Im heutigen Ticker lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 4. Juni 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 5. Juni 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

7.19 Uhr: Wer mit einer Blutspende Gutes tun will, hat dazu heute Nachmittag in Löderburg die Möglichkeit – und zwar in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr in der örtlichen Grundschule, Breite Straße 22a.

Laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes werden täglich in Deutschland rund 14.000 Blutspenden benötigt.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Die letzte Sitzung in Aschersleben

6.44 Uhr: Der Finanz- und Verwaltungsausschuss der Stadt Aschersleben kommt am heutigen Mittwoch zu seiner letzten Sitzung in der aktuellen Legislaturperiode zusammen. In dieser Beratung, die um 17 Uhr im Ratszimmer des Rathauses beginnt, sind noch einige Beschlüsse zu fassen.

Unter anderem geht es um eine Änderung des Flächennutzungsplanes, um einen Bebauungsplan, der das Wohngebiet „Am Landgraben“ in Westdorf erweitern soll, und um die Bedarfs- und Entwicklungsplanung zur Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Aschersleben.

Die Sitzung ist öffentlich, eine Einwohnerfragestunde, in der Bürger ihre Anliegen vorbringen und Fragen an den Oberbürgermeister oder die Räte stellen können, wie immer vorgesehen.

Immer noch Ärger ums Schulessen

6.21 Uhr: Nicht kindgerecht, versalzen, teilweise eklig – so lautet das Fazit eines Probeessens, das vergangene Woche in Schönebeck durchgeführt wurde. Schüler, Lehrer und Eltern haben Speisen des Calbenser Caterers „Mein Menü“ probiert, der die städtischen Grundschulen versorgt.

Erneut kommt Kritik am Caterer auf, der für die Mittagsversorgung der Schönebecker Grundschulen zuständig ist. An der Lerchenfeldschule wurde zwischenzeitlich sogar die Essensausgabe gesperrt. (Foto: dpa)

Weiterhin hat der Anbieter offenbar auch Probleme damit, die Speisen warm zu servieren. Vergangene Woche ist zwischenzeitlich sogar die Essensausgabe in der Lerchenfeldschule gesperrt worden, weil das Essen zu kalt war. Und es gibt etwas, was Eltern sauer aufstößt.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

SOS von der MS „Händel II“

6.02 Uhr: Erst erfüllte er sich seinen großen Traum von einer Fahrt mit seinem Schiff, der MS „Händel II“, von Halle bis nach Hamburg, nun wurde ihm das zum „Verhängnis“. Denn seit seiner Rückkehr ist Kapitän Rüdiger Ruwolt mit seinem Ausflugsschiff in Alsleben gestrandet.

Julia Sorge (von links), Kapitän Rüdiger Ruwolt, Aaron Ruwolt und Simon Ruwolt brechen mit der MS „Händel II“ derzeit von Alsleben aus zu Fahrten auf.Foto: Pülicher (Foto: Engelbert Pülicher)

Nachdem nun bekannt wurde, dass die entdeckten Schäden an der Schleuse in Wettin wohl erst Mitte August behoben sein dürften, gibt es für ihn keine Rückkehr zu seinem Anlegeplatz in Halle. Und das hat große Folgen.

Ortschaftsräte bleiben an Problemen dran

5.24 Uhr: Steht eine Wahl an, wird ordentlich die Werbetrommel gerührt. Und natürlich darf auch Bilanz gezogen werden. Was ist erledigt? Was stand zu Beginn der zu Ende gehenden Wahlperiode auf dem Programm beziehungsweise auf dem Wunschzettel, mit denen die Gewählten in die Vertretungen einzogen? Im Fall der Ortschaftsräte sind immerhin fünf Jahre vergangen.

Der Hohenerxlebener Ortsbürgermeister Siegfried Klein (Mitte) übernimmt die Verteilung der Ehrenurkunden, hier an Helmut Müller und Ilona Franke. (Foto: Falk Rockmann)

Da gibt es Dauerbrenner, für die scheinbar keine Lösung zu finden sein soll. Da gibt es aber auch Lichtblicke, über die sich die Dranbleiber dann besonders freuen.