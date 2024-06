Gatersleben/MZ - Gleich nach Frose sind in der Gaterslebener Ortsfeuerwehr im Seeland die meisten Frauen aktiv. In der 25 Kopf starken Einsatztruppe mischen immerhin sieben Feuerwehrfrauen mit, wenn es ums Löschen, Retten und Bergen geht. Und doch suchen die Damen nun Verstärkung. Denn um beim Feuerwehrsport, zu dem der Löschangriff „Nass“ gehört, eine eigene Mannschaft bilden zu können, fehlen ihnen noch zwei, drei Mitstreiterinnen.

„Wir haben schon in der ganzen Stadt rumgefragt, also auch in den anderen Ortsteilen, im Leibniz-Institut, zudem im benachbarten Hedersleben“, zählt Ortswehrleiter Ralf Jungtorius die bisherigen Bemühungen auf. „Aber wir haben leider noch niemanden gefunden“, bedauert er. Deshalb nutzen die Feuerwehrleute nun auch die sozialen Medien und hoffen, dass doch noch jemand mitmachen will.

„Nein, Interessierte müssen nicht gleich Feuerwehrfrau werden“, winkt Jungtorius ab. „Es geht nur um den Sport.“ Der gewinnt in der Region auch durch den in Nachterstedt ausgetragenen Flutlichtpokal immer mehr an Bedeutung. Die Gaterslebener Feuerwehrmänner sind da schon mit einer eigenen Mannschaft dabei. „Und es gibt eine gemischte Mannschaft, zusammen mit Nachterstedt.“ Zudem geht auch die Gaterslebener Feuerwehrjugend bei solchen Wettkämpfen mit an den Start. Die Frauen wollen das nun auch.

Mitstreiterinnen sollten sportlich sein

Die einzigen Voraussetzungen, die neue Mitstreiterinnen dabei erfüllen müssen: „Sie sollten schon sportlich sein und in den Förderverein der Feuerwehr eintreten, weil sie dadurch versichert sind. Mehr nicht“, meint der Gaterslebener Ortswehrleiter.

Die Frauen, die für den Löschangriff schon trainieren, treffen sich alle zwei Wochen dienstags – das nächste Mal am 18. Juni – um 18 Uhr bei der Gaterslebener Feuerwehr auf dem Hühnerhof. Von dort aus fahren sie zur Trainingsstrecke.

Wettkämpfe meist sonnabends

Wettkämpfe, sagen sie, finden an den Wochenenden, meistens sonnabends, statt. „Aber keine Angst, wir wollen nicht jedes Wochenende zu einem Wettkampf fahren“, schieben sie beschwichtigend hinterher und erklären: Die Teilnahme an drei bis vier Wettkämpfen bis in den Herbst hinein würden ihnen schon reichen.

Ralf Jungtorius, der gern Anmeldungen entgegennehmen würde, hofft jedenfalls, dass „seine“ Frauen doch noch Glück haben werden und sich Mitstreiterinnen melden, damit sie als Mannschaft antreten können. „Wenn sich mehr als zwei Frauen melden“, sagt er, „ist dies aber auch kein Problem. Eine Reserve kann man immer gut gebrauchen.“