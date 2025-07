Unfallflucht: E-Scooter-Fahrer bei Kollision in Weißenfels verletzt

Weißenfels/MZ - Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen im Weißenfelser Ortsteil Borau, bei dem der Fahrer eines Elektrorollers leicht verletzt worden ist, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Nach Angaben des Reviers Burgenlandkreis hat der E-Scooter-Fahrer auf der Dienststelle angezeigt, kurz vor 9 Uhr in der Selauer Straße von einem mutmaßlich silbernen Pkw angefahren und von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Der 27-Jährige sei in der Folge gegen ein Hinweisschild geprallt und gestürzt. Der Fahrer des Autos, der ihn aus Richtung Zorbau kommend kurz nach dem Ortseingang Borau überholt und touchiert hatte, habe seine Fahrt einfach fortgesetzt.