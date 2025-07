Trotz offener Autoscheibe musste ein Hund in Köthen aus einem aufgeheizten Auto befreit werden. Die Besitzerin hatte den Hund mehr als eine Stunde alleine gelassen.

Hitze-Drama in Köthen verhindert! Scheibe eingeschlagen, um Hund zu retten

In Köthen musste ein Hund aus einem aufgeheiztem Auto gerettet werden.

Köthen. – Am Mittwochmittag musste ein Hund aus einem Auto, das in der Brunnenstraße in Köthen parkte, befreit werden, erklärt die Polizei.

Eine Anwohnerin habe kurz nach 12 Uhr den Hund im Auto bemerkt. Ihm machte die Mittagshitze augenscheinlich zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, war eine Autoscheibe nur wenige Millimeter geöffnet.

Die Feuerwehr schlug die Scheibe des Autos ein und befreite den Hund, nachdem die Polizei die Fahrzeughalterin nicht erreichen konnte. Erst gegen 13.45 sei die Hundebesitzerin zurückgekehrt.